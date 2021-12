Genshin Impact: ecco il trailer di Shenhe

Oggi è apparso un nuovo emozionante trailer di Genshin Impact, e miHoYo era al corrente che i giocatori aspettavano con trepidazioni l’arrivo di due nuovi personaggi: Shenhe e Yunjin. Ebbene, sembra che sia il turno della prima e dobbiamo precisare che si uniranno al roster dopo l’aggiornamento alla versione 2.4, “Fleeting Colors in Flight”, prima della sua uscita effettiva. In breve, Shenhe ha vissuto in montagna e ha studiato sotto un adeptus, dandole un’educazione abbastanza unica che dovrebbe essere interessante da vedere. Oltre al trailer, che potrete controllare di seguito, è stato rivelato che Shenhe è un utilizzatore di polearm con l’elemento Cryo, come la compagna Ganyu, anch’essa sotto la guida di Cloud Retainer. È doppiata da Chelsea Kwoka in inglese e Ayako Kawasumi in giapponese. In generale, le sue abilità giocano con il danno Cryo ad area in gran parte con il suo grande Divine Maiden’s Deliverance, scatenando lo Spirito Talismano per vagare intorno infliggendo danni Cryo ad area d’effetto prima di creare un’area in cui le resistenze Cryo e Fisiche vengono abbassate per gli avversari. La descrizione che il trailer offre è la seguente:

“Fin dall’infanzia, Shenhe ha vissuto in isolamento in montagna, studiando sotto un adeptus e praticando diligentemente giorno dopo giorno. Di tanto in tanto, le foglie frusciano, gli uccelli cantano e gli insetti cinguettano, come se fosse in visita un nuovo ospite. Ma quando ascoltava attentamente, la montagna sembrava solitaria e rigogliosa, e nemmeno il vento emetteva un suono. Tutto taceva.”

Sicuramente non una delle migliori infanzie, ma possiamo vedere che durante il trailer Shenhe incontra il Traveler con Paimon, quindi molto probabilmente questo sarà un incontro che accadrà tra i due durante la storia del personaggio. L’aggiornamento 2.4 di Genshin Impact arriverà molto presto, il 5 gennaio per l’esattezza, e non vediamo l’ora di vedere altre novità.