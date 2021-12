Hilda e il Re della Montagna: disponibile su Netflix

Da oggi 30 dicembre Hilda e il Re della Montagna è disponibile su Netflix. Il lungometraggio animato è basato sugli ultimi due volumi di Hilda, creati da Luke Pearson (serie a fumetti pubblicata qui in Italia da Bao Publishing).

Come scritto sulla descrizione nel sito ufficiale:

Quando Hilda si risveglia nel corpo di un troll, deve usare ingegno e coraggio per ritornare a casa, diventare di nuovo umana e salvare la città di Trolberg.

La storia riprende da dove era finita la seconda serie (entrambe disponibili sempre su Netflix). Qui sotto potete vedere proprio il tweet di Luke Pearson sull’uscita di Hilda e il Re della Montagna.

Today's the day! Hilda and The Mountain King is on Netflix now! pic.twitter.com/Gx07ZX1maY

— Luke Pearson (@thatlukeperson) December 30, 2021