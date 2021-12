Deep Rock Galactic: trailer di lancio su PS4 e PS5

Come vi avevamo fatto sapere, Deep Rock Galactic è in arrivo anche su PlayStation 4 e PlayStation 5. Già disponibile su PC e console Xbox, il titolo di Ghost Ship Games arriverà infatti il 4 gennaio sulle due console Sony (e sarà disponibile anche tra i giochi del PlayStation Plus del mese di gennaio). Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche di Deep Rock Galactic:

Modalità cooperativa a 1-4 giocatori

Collabora con altri giocatori per scavare, esplorare e farti strada in un sistema di enormi grotte infestate da orde di nemici mortali… ma anche di preziose risorse! Dovrai poter contare suoi tuoi compagni se vorrai sopravvivere al più ostile sistema di grotte della galassia!

4 diverse classi

Scegli la classe più adatta a ciascun incarico. Fatti strada tra i nemici nei panni dell’Artigliere (Gunner), esplora e illumina le grotte in qualità di Esploratore (Scout), apri un varco nelle rocce più resistenti come Trivellatore (Driller) oppure assumi il ruolo di Ingegnere (Engineer) per aiutare la tua squadra costruendo strutture difensive e torrette.

Ambienti completamente distruttibili

Distruggi tutto ciò che ostacola il raggiungimento del tuo obiettivo. Non esiste un percorso predefinito: potrai completare la missione a modo tuo. Scava fino a raggiungere il tuo obiettivo oppure costruisci una rete intricata di percorsi per esplorare ciò che ti circonda, la scelta spetta solo a te! Ma fai attenzione, è meglio non farsi trovare impreparati davanti a uno sciame di alieni!

Rete di grotte generata proceduralmente

Esplora una rete di sistemi di grotte generati proceduralmente, infestata da nemici da combattere e piena di ricchezze da raccogliere. C’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire e nessuna partita sarà uguale alla successiva.

Attrezzature e armi altamente tecnologiche

I nani sanno cosa occorre loro per portare a termine il lavoro, vale a dire le armi più potenti e le attrezzature più avanzate: lanciafiamme, mitragliatrici, piattaforme di lancio portatili e molto altro ancora.

Illumina il tuo cammino

Le grotte sotterranee sono buie e piene di orrori. Ricorda di portare una torcia se vorrai illuminare queste grotte nere come la pece.