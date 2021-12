Tomb Raider: Epic fa il botto regalando la trilogia

Anche quest’oggi l’Epic Games Store, in occasione delle festività natalizie sta regalando ai giocatori diversi titoli in questi ultimi giorni, proprio com’è successo con Salt and Sanctuary. Quest’oggi come ultimo giorno di regali ha deciso di regalare non uno, ma ben 3 titoli: La trilogia di Tomb Raider !

Quest’oggi ci vengono regalati gli ultimi capitoli del franchise, vediamo quali:

In Tomb Raider GAME OF THE YEAR EDITION esplorerete le cupe e avventurose origini di Lara Croft e la sua trasformazione da giovane donna timorosa a scaltra sopravvissuta. Armata solo del suo istinto naturale e della capacità di spingersi oltre i limiti della sopportazione umana, Lara deve combattere per svelare il passato oscuro di un’isola dimenticata e sfuggire alla sua morsa inesorabile.

In Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration Lara ha risolto un antico mistero che la costringe a scontrarsi con la spietata organizzazione Trinity. La lotta contro Trinity la porta a scoprire il mito della città perduta di Kitež. Lara sa che deve raggiungere la città perduta prima di Trinity. Con questo scopo in mente, si avventura in Siberia nella sua prima spedizione

In Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition. Alla sparizione di alcuni compagni, Lara deve esplorare antichi tunnel per rintracciarli. Il nuovo viaggio di Lara offre una Tomba della sfida tutta nuova, che racchiude un segreto celato da secoli. Affronteremo un dio feroce che minaccia le vite degli innocenti abitanti di San Juan: il Grande caimano. Per proteggerli dall’attacco della Trinità, Lara Croft dovrà dare la caccia a dei mercenari, affrontare l’ira di una nuova Tomba della sfida in un vulcano e sopravvivere alle letali sorprese nascoste al suo interno.

I tre capitoli vanno giocati seguendo questo ordine per poter vivere l’esperienza al meglio, siccome si susseguono sia per date di rilascio, sia per trama.!

Vi ricordiamo che il titolo nato dalla mente di Square Enix ,Crystal Dynamicsed ed Eidos-Montréal quest’anno ha festeggiato il 25° anniversario!