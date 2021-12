Dragon Quest X Offline: ci sono novità

Ci sono novità da parte di Square Enix per il loro progetto in fase di sviluppo: Dragon Quest X Offline Rise of the Five Tribes Offline. Quest’oggi il titolo si mostra a a noi in un aspetto tutto nuovo.

Nel titolo incontrerete personaggi di tutti i tipi nei luoghi che visitate, e talvolta darete loro una mano nel procede della vostra avventura. Alcuni di questi personaggi vi accompagneranno come personaggi ospiti per risolvere i loro problemi o problemi insieme.

Più di 10 personaggi appariranno e ognuno sosterrà l’avventura del protagonista in vari modi.

I personaggi ”ospiti” si uniranno alla festa fino a raggiungere la loro destinazione.

Molti personaggi ospiti parteciperanno anche in battaglia. Ogni personaggio attacca, assiste, e così via a modo loro.

Nel titolo c’è un episodio originale ambientato nel continente Ogreed del passato. Affiancati da un giovane Himea e dal nuovo personaggio Garmy come ospiti, il protagonista e Elge intraprendono un’avventura nel mondo del passato.

Incontreremo anche diversi personaggi che già conosciamo, solamente nel loro passato, un esempio è Elge, il giovane successore del “Maestro della purificazione”

Il figlio del “Maestro della Purificazione” che costruisce barche dirette verso la terra del Signore Oscuro. Anche se ha solo 10 anni, è determinato ad iniziare il suo viaggio come successore dell'”Arte della Nave della Purificazione.”

Quando si cancella la storia , si sblocca la possibilità di utilizzare lo speciale “Incantesimo di Restauro” presso la chiesa. Utilizzando questo Incantesimo di Restauro, è possibile avviare la versione online. Finché scegli una vocazione che appare inizierete la storia con tutti i tuoi livelli a 70.



Vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile nell’estate 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, e PC via Steam