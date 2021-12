Leakate le prime immagini del prossimo Call of Duty

Come ben sapete, da pochi mesi è uscito Call of Duty Vanguard, nuovo capitolo del franchise sparatutto, disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Nonostante sia trascorso poco tempo dalla sua uscita, soprattutto grazie all’ultimo aggiornamento di dicembre, il quale ha introdotto per i giocatori di Call of Duty Warzone la nuova mappa, ossia Caldera, sembrerebbe qualcosa si stia muovendo per la prossima iterazione della serie.

Secondo le immagini pubblicate nel corso delle recenti ore, dove potete andare a visionare voi stessi, sembrerebbe che il prossimo capitolo della saga farà parte della serie Black Ops. Da quanto abbiamo potuto vedere, infatti, sembrerebbe che alcuni elementi siano parecchio simili a Call of Duty Black Ops Cold War, il che sarebbe strano poiché ci saremmo aspettati un capitolo della serie Modern Warfare.

Purtroppo, senza conferme ufficiali, è difficile capire quale potrebbe essere il nuovo capitolo dedicato al franchise in questione. Aspettiamo notizie ufficiali da parte di Activision stessa.