Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts: altro trailer della reunion

Dopo quello di qualche giorno fa, HBO Max ha pubblicato un nuovo trailer di Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts, evento che vedrà la reunion dei protagonisti dei film della celebre saga dei maghi, sul set originale allo studio Leavesden. Qui in Italia sarà possibile vederlo su Sky e Now dal primo gennaio.

Annunciato il mese scorso, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts invita i fan in un magico viaggio in prima persona attraverso uno dei franchise cinematografici più amati di tutti i tempi, riunendo Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e altri membri del cast e registi di tutti gli otto film di Harry Potter per la prima volta per celebrare l’anniversario del primo film del franchise, Harry Potter e la pietra filosofale.

Tra gli altri attori dei film di Harry Potter che si uniscono all’evento ci sono Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Ian Hart, Toby Jones, Matthew Lewis, Evanna Lynch, il produttore David Heyman e i registi Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates.

Qui sotto potete vedere il filmato, dal titolo Where The Magic Began.