Tra pochi giorni Monster Hunter Rise arriverà anche su PC. Il titolo della serie Capcom sulla caccia ai mostri, che aveva debuttato su Switch a marzo di questo 2021 ormai alla fine, arriverà infatti su Steam il 12 gennaio.

Proprio per questo Capcom ha pubblicato sui suoi canali social un breve filmato in cui si vede la Kamura Armor in 4K. Potete vedere il filmato qua sotto.