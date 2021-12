Slot machine tra storytelling e gameplay: quali le migliori del 2021

Le slot machine online sono state le vere protagoniste di una rivoluzione digitale che ha cambiato radicalmente gli orizzonti del gambling. Oggi l’intrattenimento è tutto online, frutto di un cambiamento tecnologico che parte da lontano e che è stato soltanto accelerato dalla pandemia da Coronavirus. Le restrizioni, infatti, con cui i governi hanno tentato di arginare il virus, hanno provocato uno sviluppo ancora più veloce di un nuovo modo di intrattenimento ludico. Vale per il gaming, ma vale anche e soprattutto per il gambling, dove il gioco terrestre è stato pian piano spodestato dall’online, una tendenza simile a molti altri settori.

La classifica delle migliori slot machine online del 2021 vede al primo posto c’è The Big Easy, prodotta da Igt e ispirata ad atmosfere Jazz degli Stati Uniti. Al secondo posto Book of Ra 6, di Novomatic, un titolo emblematico ambientato nell’antico Egitto. In top 3 c’è Ulisse di Capecod, ispirata alle avventure dell’eroe dal multiforme ingegno. Seguono Sphinx Wild e Book of Ra Deluxe, rimarcando ancora quanto sia amato l’antico Egitto come ambientazione, poi Lucky Lady’s Charm, River Queen, Centurion, Cleopatra e Diamond Strike.

Le novità più interessanti

Oggi giocare online è veloce e pratico: grazie alla grande accessibilità dei dispositivi e alla portabilità degli stessi, si riesce a giocare davvero in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Per queste ragioni, tutti gli operatori di gioco online e produttori di slot machine stanno programmando nuovi investimenti esclusivi per il mobile.

Graficamente e tecnologicamente, i giochi sono ormai realistici e rappresentano un’esperienza su più livelli. Grande importanza è stata data ai concetti di storytelling e gameplay, attingendo a piene mani dall’esperienza del gaming. L’obiettivo è far appassionare l’utente, anche grazie ad aggiornatissimi cambiamenti grafici, non soltanto alla prospettiva della vincita ma ad ogni sfaccettatura del gioco. Grazie all’implementazione della VR anche nel gambling, si potrà poi offrire un punto di vista totale e una vera esperienza da casinò.

Il marketing online, poi, funziona. Gli strumenti più adatti per fidelizzare gli utenti sono i bonus free spins senza deposito, che permettono di effettuare giri di una slot senza depositare denaro. Ma è importante anche saper personalizzare l’offerta: grazie alle tecnologie del machine learning e dell’analisi dei dati, si possono personalizzare al massimo i giochi da proporre ad un singolo utente in base ai suoi gusti e alle sue esigenze.

L’importanza del machine learning

Il machine learning consente, però, anche di individuare schemi di comportamento pericolosi per la salute di un utente. Un altro efficace mezzo di fidelizzazione sono i social, grazie alle nuove piattaforme di streaming come Twitch: i content creator in ambito gaming mostrano le loro giocate creando e facendo avvicinare una forte community di appassionati al gioco.