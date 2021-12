Castlevania: Serenate Under the Moon, vampiri di fine anno

Castlevania: Serenate Under the Moon è la soluzione definitiva per tutti quelli che non hanno mai saputo decidere se preferiscono il capolavoro senza tempo nato sulla prima Sony PlayStation che risponde al nome di Castlevania: Symphony of the Night e datato 1997 o il suo successore diretto portatile, ovvero l’altrettanto valido Castlevania: Aria of Sorrow del 2003 per il mai dimenticato Nintendo Game Boy Advance. Ultimo titolo della trilogia per il portatile Nintendo a 32 bit, il gioco è servito da base per una operazione di mash-up veramente notevole, che fonde i due titoli in uno solo, mutuando diversi elementi proprio dall’episodio con protagonista l’affascinante vampiro buono che lotta contro il male, Alucard.

Castlevania: Serenate Under the Moon è infatti un gioco hack di origine cinese, programmato dal misterioso hacker orientale che si firma 幽0涟, che ripropone la mappa complessa di Castlevania: Symphony of the Night sull’ossatura di Castlevania: Aria of Sorrow, mettendo come protagonista Alucard stesso, con lo sprite tratto dal gioco PlayStation, ed usando anche la splendida colonna sonora del titolo PlayStation. Il risultato è davvero interessante, per quanto bizzarro, ed alla fine pare di giocare un titolo completamente nuovo.

Se avete perso la trilogia dei titoli per Game Boy Advance vi consigliamo di recuperarli, tra l’altro i titoli sono usciti recentemente come anche sotto forma di collection su Sony PlayStation 4, e trovate la recensione in questa pagina. Sulla stessa piattaforma è disponibile anche l’interessante Castlevania Anniversary Collection, che abbiamo recensito qui. Se invece siete dei fan di Castlevania di vecchia data e non vi perdete un solo episodio di questa serie di culto, fin dai tempi delle sue origini, che raccontiamo a questo LINK, l’occasione per tornare nei panni di Alucard è decisamente allettante. Il gioco è stato segnalato per la prima volta in occidente sul forum specializzato Castlevania Modding Boards Net dall’utente Skullemperor che ha messo a disposizione un link per il download diretto, con tanto di codice di sblocco segretissimo, che trovate in questa pagina. Un capodanno tra aglio e vampiri vi aspetta…