Genshin Impact: trapelati i personaggi a 4 stelle per Zhongli e Ganyu, rumor

La versione 2.4 di Genshin Impact è considerata la patch più grande che verrà rilasciata e sarà disponibile dal 5 gennaio. L’aggiornamento include una nuova isola sotterranea chiamata Enkanomiya, il ritorno del Lantern Rite e l’aggiunta di due nuovi banner. In questo modo sia nella prima metà della patch che nella seconda i giocatori possono scegliere tra due banner.

Nella prima metà vedremo Xiao e Shenhe e sembra che l’altra arma polearm a 5 stelle presente con la Calamity Queller appena rivelata sarà la Primordial Jade Winged-Spear. Nella seconda avremo ben due re-run molto richiesti e popolari: Zhongli, che si presenta per la terza volta con il suo banner, e Ganyu, molto apprezzata e richiesta dai fan. Tramite il popolare leaker di Genshin Impact, UBatcha, sono trapelati anche i personaggi a quattro stelle presenti nei banner dei due personaggi. Secondo il Twitter di UBatcha i personaggi presenti sono Xingqiu, Beidou e Yanfei.

ll gioco si trova al momento nella versione 2.3 che ha introdotto una nuova tipologia di banner con tre personaggi a cinque stelle. Presenta anche una Story Quest dedicata ad Arataki Itto e i Travelers ritorneranno a Dragonspine per investigare su degli strani fenomeni che riguardano anche Albedo. Coloro che riusciranno a sopportare il Freddo Puro e a portare a termine una serie di sfide di agilità, inseguimento e allenamento al combattimento potranno guadagnare ricche ricompense, tra cui la nuova spada a 4 stelle, Cinnabar Spindle. il Golden Wolflord è apparso come nuovo boss nell’isola Tsurumi: è ancora più pericoloso dei suoi subordinati, i Rifthound e i Rifthound Whelps.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Games Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.