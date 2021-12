Forza Horizon 5: la Serie 3 arriva a gennaio

Forza Horizon 5 di Playground Games è stato travolto da un’ondata di giocatori fin dal primo momento che è stato disponibile in accesso anticipato e poi lanciato in tutto il mondo il 9 novembre. Il nuovo capitolo ha ottenuto molto supporto da parte dei giocatori, arrivando a raggiungere più di 12 milioni di giocatori e vincendo il premio come miglior gioco sportivo e innovazione per l’accessibilità ai The Game Awards 2021.

Con una nuova serie di eventi stagionali in arrivo per Forza Horizon 5, i giocatori avranno molto da fare, poiché la Serie 2 durerà fino a giovedì 6 gennaio 2022, quando sarà sostituita dalla Serie 3. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

La vostra avventura Horizon definitiva vi aspetta. Esplorate vivaci paesaggi open world del Messico in continua evoluzione. Divertimento al volante illimitato con centinaia tra le migliori auto al mondo.



Caratteristiche

Questa è la vostra Avventura Horizon : guidate spedizioni mozzafiato attraverso vivaci paesaggi open world del Messico in continua evoluzione. Divertimento al volante illimitato con centinaia tra le migliori auto del mondo.

: guidate spedizioni mozzafiato attraverso vivaci paesaggi open world del Messico in continua evoluzione. Divertimento al volante illimitato con centinaia tra le migliori auto del mondo. Mondo open world incredibilmente diversificato : esplorate un mondo pieno di suggestivi contrasti e bellezze. Scoprite deserti animati, giungle rigogliose, città storiche, rovine nascoste, spiagge incontaminate, ampi canyon e un imponente vulcano ricoperto di neve.

: esplorate un mondo pieno di suggestivi contrasti e bellezze. Scoprite deserti animati, giungle rigogliose, città storiche, rovine nascoste, spiagge incontaminate, ampi canyon e un imponente vulcano ricoperto di neve. Mondo pieno di avventura: immergetevi in una vasta campagna con centinaia di sfide che vi ricompenseranno per partecipare alle attività che adorate. Incontrate nuovi personaggi e scegliete come si concluderanno le loro missioni in modalità Storia di Forza Horizon 5.

Forza Horizon 5 è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam.