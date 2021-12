Svelato il Gioco dell’Anno di Shuhei Yoshida

I The Game Awards 2021 si sono conclusi oramai da diverse settimane, dove abbiamo visto che è stato premiato come gioco dell’anno It Takes Two, la nuova avventura cooperativa di Josef Fares e degli Hazelight Studios, disponibile attualmente su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Xbox One. Nonostante ciò, Shuhei Yoshida, Capo della sezione indie di Sony Interactive Entertainment, ha voluto dire la sua al riguardo.

Infatti, secondo quanto rivelato dallo stesso Yoshida su Twitter, per lui il gioco dell’anno è Returnal, la nuova opera targata Housemarque Studios, disponibile in esclusiva su PlayStation 5. Parlando proprio del gioco, molti utenti sono rimasti sorpresi dell’assenza tra le nomination del gioco tra i canditati del GOTY ai The Game Awards. Insomma, ricordiamoci che ugualmente Returnal ha vinto un premio come miglior action game.