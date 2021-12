Valorant: il game director lascia per lavorare a “qualcosa di nuovo” di Riot

Joe Ziegler, il game director di Valorant, lascia per dirigere un nuovo progetto sempre di Riot Games.

In una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale, Ziegler ha confermato che lascia il gioco dopo otto anni e passa le redini al collega Andy Ho.

“Dopo otto anni di lavoro su Valorant, costruendolo da zero con un team di sviluppatori dedicati e appassionati che hanno lavorato instancabilmente per servire tutti voi con il rispetto e l’ammirazione che meritate, sto cedendo il mantello di game director del tattico Valorant al mio buon amico, Andy Ho”, ha scritto Ziegler.

“Andy è qualcuno che, sono orgoglioso di dire, ha messo molti anni del suo in Valorant, e la cui dedizione personale per fornire i più alti standard ispira tutti coloro che lavorano con lui. Sono pienamente fiducioso che continuerà a far crescere ed evolvere Valorant anno dopo anno per diventare ancora meglio di quello che potevo immaginare che fosse. Per quanto mi riguarda, inizierò qualcosa di nuovo (*wink, segreti…) nella speranza di poter anche solo scalfire la superficie dell’incredibile impatto che Valorant ha già avuto finora”.

Ha concluso ricordando ai fan che “[lui] non sarà lontano dal gioco e dalla squadra e avranno sempre il [suo] supporto”.

“Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto e continuano a sostenere Valorant, e un pensiero speciale a tutti coloro che hanno sostenuto me e il mio lavoro. Avete reso il mio tempo come game director un’esperienza davvero gioiosa e memorabile”, ha concluso.

Non ci sono state ulteriori informazioni su cosa sia questo nuovo ruolo di Ziegler, ma è sufficiente a dire che sta lavorando a “qualcosa di nuovo” con lo studio. Vedremo in futuro di cosa si tratterà.

Per quanto riguarda il competitivo di Valorant, vi ricordiamo le date e il format del Champions Tour 2022, che arriverà dopo il grande successo della prima edizione del torneo.