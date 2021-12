Undecember: un titolo da attendere con ansia

Quest’oggi LINE Games Corporation ha annunciato che la sua multipiattaforma Undecember, sviluppata da Needs Games e gestita da LINE Games, ha ottenuto 3 milioni di pre-registrazioni

Attraverso la sua vetrina online, caricata il 13 dicembre, il titolo ha raccolto l’interesse dei giocatori di tutto il mondo, svelando i suoi contenuti specifici e i principali miglioramenti di gioco realizzati dopo aver raccolto il feedback dei giocatori dal suo UBT (Un-boxing Test) tenutosi in Corea.

Il titolo è un Hack & Slash Action RPG in cui i giocatori sono in grado di superare i limiti convenzionali delle abilità combinando all’infinito varietà di Skill e Link Runes

Ecco una filastrocca per capire la trama del titolo:

La luce venne dalle tenebre, e quella luce si divise in 12 diversi esseri divini.

I 12 esseri che sono risorti dal vuoto hanno condiviso i loro poteri per creare Traum e vivere pacificamente tra i loro discendenti. I discendenti prosperarono sotto le benedizioni dei 12 esseri che ora erano adorati come dei. Ma un giorno, un essere inaspettato. Il Dio Malvagio Serpens è nato

Il titolo inizierà il servizio in Corea del Sud il 13 gennaio, e successivamente nei mercati esteri. Vi ricordiamo che è possibile pre registrarsi su Steam!