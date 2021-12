Melty Blood Type Lumina: trailer di Aoko Aozaki

TYPE-MOON e French Bread hanno pubblicato un nuovo trailer del prossimo DLC disponibile a breve per il picchiaduro Melty Blood Type Lumina. Dopo il filmato relativo a Noel, è oggi il turno dell’altra combattente in arrivo, Aoko Aozaki.

Questa la descrizione di Aoko nel sito ufficiale:

Una dei soli cinque maghi che esistono al mondo. Successore del quinto mago, non è considerata però una maga esperto. Tuttavia, quando si tratta di potere distruttivo, non ha rivali per questo talento. La vista di lei che fa piovere proiettili come geyser roventi le sono valse il soprannome diretto ma piuttosto di cattivo gusto, “Magic Gunner”. Da chi lo abbia imparato imparato è sconosciuto, ma ha anche familiarità con le arti marziali e ha uno stile di battaglia che potrebbe essere considerato un ibrido di quelle arti marziali con la magia.

Ha incontrato Shiki durante i suoi viaggi. Gli ha dato i suoi occhiali che sopprimono i suoi Mystic Eyes e gli ha insegnato il valore delle cose viventi e come gestire le cose. Per questo motivo, Shiki la rispetta e la chiama maestra. È una persona difficile da incastrare, crede nella giustizia, è inaffidabile e vagabonda.

Il DLC, che sarà gratuito, sarà disponibile dal 13 gennaio (su Steam, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch) e porterà, oltre alle due combattenti Noel e Aoko, anche le loro rispettive storie e i loro stage. Qui sotto potete vedere il trailer della nuova combattente in arrivo su Melty Blood Type Lumina.