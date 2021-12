Timberborn: un aggiornamento da rosicchiare

Quest’oggi ci sono novità da parte di Mechanistry sul loro titolo Timberborn!, oggi viene rilasciata ufficialmente la prima patch del gioco più dentato del mondo!

Nel titolo l’essere umano ha trasformato la Terra in una sconfinata landa arida e desolata, soccombendo. Alcune specie però si sono adattate e si sono evolute. Scegliete tra le fazioni di castori e scoprite quanto a lungo riuscirai a far sopravvivere la vostra colonia.

Mettetevi al comando di una delle due fazioni di castori: i Codalesta, rispettosi della natura, o gli operosi Denti di Ferro. Ogni fazione ha stili di gioco, caratteristiche ed edifici propri. Scegliete quella che più vi si addice!

Le vacanze sono alle porte e abbiamo un regalo: il nostro primo importante aggiornamento dei contenuti per Timberborn, ora disponibile per tutti! Grande grazie a tutti i castori desiderosi di test (e rottura) nuove cose sul ramo sperimentale. Ci hai aiutato a migliorare le cose per il rilascio ufficiale di oggi.