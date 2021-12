Kindred Fates: filmato single-player, aperta pagina Steam

Skymill Studios ha da poco pubblicato un nuovo gameplay trailer di Kindred Fates, RPG open-world con mostri che combattono. Per l’occasione gli sviluppatori hanno fatto sapere che è disponibile la pagina su Steam, che tra l’altro segna la data d’uscita del gioco per il 2024. Era da un po’ di tempo che lo studio non mostrava qualcosa di nuovo, ma visti i progressi fatti hanno deciso di far vedere quanto sono andati avanti, soprattutto sulla modalità single-player. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco proprio sulla pagina Steam:

“Kindred Fates è un RPG di combattimento tra mostri in un open-world e una lettera d’amore al genere delle battaglie tra mostri. Il nostro obiettivo è quello di evolvere il genere e portare ai fan ciò che hanno chiesto.

Esplora un vasto mondo aperto, pieno di Kinfolk da catturare e con cui fare amicizia. Forgia il tuo percorso attraverso una storia oscura e tortuosa piena di scelte significative. Costruisci la squadra perfetta, personalizza le loro abilità e controlla i tuoi Kinfolk in combattimento in tempo reale. Forma legami duraturi con i membri della tua squadra per sbloccare il loro pieno potenziale.

Ma non dimenticare mai che la morte incombe dietro ogni angolo. Considera attentamente le tue azioni, o potresti perdere i tuoi compagni di squadra per sempre…

Caratteristiche principali:

Mondo aperto : Hinterlock è tuo da esplorare! Con l’aiuto del tuo Kinfolk, viaggia attraverso terra, aria e mare per scoprire tutti i segreti che questo mondo ha da offrire.

: Hinterlock è tuo da esplorare! Con l’aiuto del tuo Kinfolk, viaggia attraverso terra, aria e mare per scoprire tutti i segreti che questo mondo ha da offrire. Combattimento d’azione : Kindred Fates presenta un combattimento in tempo reale dal ritmo serrato. Hai bisogno di una buona mira, reazioni rapide e consapevolezza dell’ambiente se vuoi sopravvivere.

: Kindred Fates presenta un combattimento in tempo reale dal ritmo serrato. Hai bisogno di una buona mira, reazioni rapide e consapevolezza dell’ambiente se vuoi sopravvivere. Storia single-player : Molti di noi che sono cresciuti con i giochi di domare i mostri speravano che sarebbero maturati come noi. Kindred Fates porta al genere una narrazione stimolante, decisioni moralmente grigie, sviluppo di personaggi avvincenti e trame ramificate.

: Molti di noi che sono cresciuti con i giochi di domare i mostri speravano che sarebbero maturati come noi. Kindred Fates porta al genere una narrazione stimolante, decisioni moralmente grigie, sviluppo di personaggi avvincenti e trame ramificate. Perma-Death : Se il vostro Kinfolk cade in combattimento, non sviene – muore davvero. Quando muoiono, la loro anima si materializza come una piccola fiamma blu. Se la loro fiamma viene raccolta in tempo, è possibile rianimarli. Altrimenti, se ne vanno per sempre. Puoi visitare il Memoriale per rendergli omaggio.

: Se il vostro Kinfolk cade in combattimento, non sviene – muore davvero. Quando muoiono, la loro anima si materializza come una piccola fiamma blu. Se la loro fiamma viene raccolta in tempo, è possibile rianimarli. Altrimenti, se ne vanno per sempre. Puoi visitare il Memoriale per rendergli omaggio. Tipi come stili di gioco : L’abilità del giocatore alla fine determina la vittoria. Invece dei tipi che infliggono danni doppi o dimezzati l’uno all’altro, ogni tipo ha il proprio stile di gioco. Per esempio, i tipi Aria sono spesso veloci cannoni di vetro, mentre i tipi Fuoco infiammano il campo di battaglia con attacchi a distanza.

: L’abilità del giocatore alla fine determina la vittoria. Invece dei tipi che infliggono danni doppi o dimezzati l’uno all’altro, ogni tipo ha il proprio stile di gioco. Per esempio, i tipi Aria sono spesso veloci cannoni di vetro, mentre i tipi Fuoco infiammano il campo di battaglia con attacchi a distanza. Legami: Forma dei legami con i tuoi Kinfolk per sbloccare tutto il loro potenziale! Rafforza i tuoi legami vincendo battaglie, allenandoti, osservando le stelle o semplicemente parlando intorno al fuoco.”

Qui sotto potete vedere il nuovo gameplay trailer.