Witch on the Holy Night : la novel approda su console

Quest’oggi Type-Moon ha annunciato che la leggendaria visual novel Mahoutsukai no Yoru- Witch of the Holy Night tornerà sulle piattaforme moderne. Dopo l’annuncio dell’anime prodotto da Ufotable, questa sicuramente è una bella notizia!

Mahoutsukai no Yoru, che si traduce come “La notte delle streghe”, è una visual novel pubblicata nel 2012 dalla Type-Moon, nota per aver creato l’ultra-popolare serie Fate.

È stato scritto da Kinoko Nasu, originariamente come un romanzo inedito ispirato al primo episodio di Neon Genesis Evangelion.

L’opera è ambientata verso la fine degli anni ’80, lo studente Sōjūrō Shizuki trasferitosi in città dalla campagna incontrerà l’apprendista strega Aoko Aozaki e la strega Alice Kuonji. I tre finiscono per vivere insieme in una vecchia villa.

Il titolo uscirà nel 2022 per PlayStation 4 e Nintendo Switch, con risoluzione full HD