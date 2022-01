PUBG Mobile Global Championship: si terrà a Singapore

Dopo l’annuncio di fine anno da parte di Tencent della nuova mappa su Playerunknown’s Battleground, chiamata New State, molti dei giocatori professionisti si stanno dirigendo verso Singapore dove, molto probabilmente, si svolgerà la PUBG Mobile Global Championship.

L’annuncio del PMGC a Singapore non è arrivato da Tencent, bensì dai giocatori delle squadre che si sono qualificate per il torneo. Diversi giocatori dei Alpha7 Esports, Furious Gaming e Next Rüya Esports hanno pubblicato nelle loro storie Instagram molte informazioni riguardante il torneo che, secondo quanto annunciato dagli organizzatori del torneo in precedenza, sarebbe stato un evento semi-LAN, con alcuni team che giocavano da casa e altri da uno studio, quindi comunque rimuovendo la possibilità di un evento dal vivo.

Rimane quindi l’impossibilitazione dei fan di vedere il torneo e i loro giocatori preferire di persona, ma i giocatori di quasi tutte le squadre sembrano quantomeno avvicinarsi a Singapore, la location scelta per la PUBG Mobile Championship.

Un’altra indiscrezione arriva dal giocatore dei Furious Gaming, Joaquín “ScreaaM” Escobar che, oltre confermare che tornerà il 24 Gennaio (subito dopo la Grand Final), svela il dispositivo e lo sponsor ufficiale del torneo, l’hardware sarà quindi uguale per tutti i giocatori e sarà prodotto da Oneplus.

Tra coloro che si stanno andando verso Singapore vediamo Daniel “Mafioso” Henrique, i Kaos Next Rüya, Alpha7 Esports, Furious Gaming. Il torneo si terrà dal 21 al 23 Gennaio, tutti i risultati e gli aggiornamenti del torneo saranno disponibili nella sezione esports di GamesVillage.