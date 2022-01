LEGO Super Mario: arriva un nuovo set

Per gli amanti di LEGO Super Mario, rallegratevi. Un nuovo aggiornamento in formato espansione sta arrivando per il set, e questa volta introduce una faccia amica ben conosciuta: Luigi e il suo tetro maniero, visto per la prima volta in Luigi’s Mansion per il Nintendo Gamecube molti anni fa. Molto tempo fa era stato annunciato uno starter pack sempre con il fratello minore di Mario, ma adesso sta per ricevere un’autentica espansione dedicata soltanto a lui. La notizia è arrivata sotto forma di trailer sulla pagina ufficiale di youtube di Nintendo, in cui hanno dato anche una descrizione per il set in arrivo:

“Trasforma la notte in famiglia in una notte di paura in famiglia con i set LEGO Super Mario: Luigi’s Mansion — ora disponibili! Sconfiggi i fantasmi e scopri tesori nascosti nei corridoi della misteriosa dimora. Abbassa le luci, ascolta la musica inquietante e inizia oggi la tua avventura!”

Come il classico videogioco di Luigi’s Mansion, il set LEGO avrà le ambientazioni e i fantasmi tipici del franchise, con Re Boo come antagonista e nemico finale, riaccendendo la rivalità tra i due personaggi. Inoltre, il video mostra che ogni set verrà venduto separatamente, e ce ne saranno di diversi disponibili a partire da oggi. Questa espansione di LEGO Super Mario sarà sicuramente una bomba, e non vediamo l’ora di vedere come verrà espanso il potenziale di questo brand nel futuro.