League of Legends: grande annuncio il 7 gennaio

La Stagione 12 di League of Legends non impiegherà molto ad arrivare, e questo lo sappiamo bene. Come ogni anno, a partire dalla Stagione 9 per l’esattezza, Riot Games ha uno standard per cui rilasciano video speciali per celebrare l’inizio di un nuovo evento per la stagione competitiva di LoL. Questo è stato fatto da ben 3 anni oramai, con Awaken, Warriors e Ruin, e adesso ci possiamo soltanto chiedere che cosa potremo aspettarci. Questo evento arriverà il 7 gennaio alle 16:00 in punto in Europa, mentre il resto del mondo avrà diversi orari. Non vi nascondiamo che ci sono molte teorie che stanno sorvolando internet riguardo a quello che verrà mostrato. Alcuni sospettano sia legato a Piltover e Zaun, seguendo il successo di Arcane questo novembre, ma le probabilità sembrano piuttosto scarse. Altri ancora, invece, sono convinti che quest’anno vedremo il grande ritorno del Vuoto, la fazione aliena che si è stabilita nel mondo di Runeterra all’alba dei tempi. Per quale motivo i fan dicono questo? Per via di una lunga serie di storie rilasciate ultimamente sull’Universo di LoL, e tutte quante hanno qualcosa che le accomuna:

La prima, La Dea Senza Volto, narra di un avvenimento successo a Shurima, con Ascesi e strane creature con tentacoli e denti. Coincidenze?

La seconda, Il Banchetto del Profeta, vede Malzahar impegnato in una sorta di rituale atto a risvegliare un potente male di sesso femminile. Viene descritta come grande ed estremamente affamata. Che sia un possibile nuovo campione?

La terza, Il Cuore dell’Inverno, vede Sejuani e Olaf che affrontano sfide di ogni tipo per salvaguardare il popolo della madre della guerra, e questo pericolo cammino li condurrà a nord, dove il Vuoto è imprigionato nel ghiaccio.

Infine, La Testimonianza di un Cantore, ci parla di come Bard sia costantemente impegnato a chiudere portali del Vuoto per evitare che la corruzione penetri in Runeterra.

Troppi riferimenti al Vuoto in League of Legends e troppe domande, che probabilmente verranno spiegate il 7 gennaio.