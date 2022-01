Babylon’s Fall: pubblicato un nuovo spot pubblicitario

Babylon’s Fall di PlatinumGames ha avuto un viaggio piuttosto difficile ottenendo l’approvazione, specialmente dopo la sua rivelazione come titolo in live stream. Tuttavia, è stato sottoposto a numerosi beta test chiusi con miglioramenti apportati allo stile visivo, al combattimento e molto altro. È stato pubblicato un nuovo spot che mostra brevemente cosa ci si può aspettare al momento del lancio.

Il trailer mostra i combattimenti con una serie di boss insieme a diverse modalità che i giocatori possono usare per l’esplorazione. La storia di Babylon’s Fall vede i giocatori incarnare il ruolo di una sentinella che usa strane abilità per affrontare la Torre di Babele. Oltre a utilizzare diverse abilità, i giocatori possono impugnare fino a quattro armi in un dato momento. Il titolo è disponibile sia in modalità in single player, ma anche in multi player dove è possibile formare una squadra con un massimo di altri tre giocatori. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Dopo la scomparsa dei babilonesi, resta solo la loro grande torre Ziggurat. Ora un nuovo impero è arrivato per saccheggiarne le rovine e recuperare i suoi leggendari tesori. Unisci le forze a quelle di altri Sentinel, soggetti a cui sono stati impiantati con la forza i Gideon Coffin, reliquie che conferiscono poteri impareggiabili ai pochi sopravvissuti.



Scegliete il vostro stile di gioco con diverse armi, ciascuna con abilità e tecniche diverse. Personalizzate l’equipaggiamento per sfruttare fino a 4 armi in qualsiasi momento. Esplorate una ricca ambientazione fantasy ispirata ai dipinti a olio medievali. Ascendete verso la gloria scalando la torreggiante Tower of Babel e per scoprire i fiabeschi tesori. Solo padroneggiando i poteri del tuo Gideon Coffin realizzerete appieno il tuo potenziale e diventerete abbastanza forti per sopravvivere alla cima e scoprire i segreti che vi attendono.

Babylon’s Fall sarà disponibile dal 3 marzo per PS4, PS5 e PC tramite Steam.