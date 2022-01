Call of Duty Modern Warfare 2022 sarà ambientato in America Latina, rumor

L’insider Tom Henderson ha offerto diversi dettagli, sul prossimo titolo di Call of Duty che si dice sia Call of Duty: Modern Warfare 2, in ​​un recente video, incluse alcune informazioni sulla campagna. La storia è apparentemente ambientata in America Latina e si concentrerà sui cartelli.

Come riportato in precedenza da Henderson, Modern Warfare 2 sembra seguire Battlefield 2042 e introdurre la propria modalità PvP in stile Fuga da Tarkov chiamata DMZ. Offre una mappa unica (che verrà utilizzata anche per Warzone) e sembra che Infinity Ward si stia concentrando molto sull’IA (insieme alla campagna). Vale anche la pena notare che Modern Warfare 2 Remastered – il cui multiplayer doveva apparentemente essere lanciato vicino a Call of Duty: Modern Warfare (2019) – avrà invece le sue mappe, armi e operatori incorporati nel sequel del 2022. Sono stati notati anche possibili elementi free-to-play, anche se resta da vedere cosa significhi, soprattutto perché Warzone è ancora una cosa. Pertanto, sulla base dei filmati pre alpha visti finora, lo sviluppo sembra andare meglio rispetto ai titoli precedenti. Di seguito una panoramica di Modern Warfare II tramite Steam:

Il sequel del titolo d’azione in prima persona più venduto di tutti i tempi, Modern Warfare 2 porta avanti l’avvincente azione al cardiopalma, in cui, stavolta, il giocatore è chiamato a fronteggiare una nuova minaccia che mira a portare il mondo sull’orlo del collasso.

Caratteristiche

Special Ops Co-Op : il gameplay vanta una nuova modalità, distinta dalla campagna single player, che supporta il gioco on-line cooperativo per 2 giocatori. La modalità. Le missioni includono parti salienti, scelte dai fan, della campagna single player di Call of Duty 4: Modern Warfare, nonché missioni esclusive completamente inedite.

: il gameplay vanta una nuova modalità, distinta dalla campagna single player, che supporta il gioco on-line cooperativo per 2 giocatori. La modalità. Le missioni includono parti salienti, scelte dai fan, della campagna single player di Call of Duty 4: Modern Warfare, nonché missioni esclusive completamente inedite. Nuovo multiplayer: Modern Warfare 2 stabilisce nuove frontiere del multiplayer on-line e modalità inedite.

Call of Duty Modern Warfare 2022 sarà disponibile su PC, console next-gen e secondo alcuni rumor su PS4 e Xbox One.