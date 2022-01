Sonic Frontiers è stato posticipato

A quanto pare, SEGA ha ritardato internamente Sonic Frontiers per migliorare la qualità del gioco. Questa informazione è stata rivelata durante un Q&A degli investitori tenutosi il mese scorso. Parlando del gioco in arrivo, SEGA ha spiegato:

Originariamente era previsto che uscisse quest’anno, il 30° anniversario di Sonic, ma abbiamo posticipato l’uscita di un anno per migliorare ulteriormente la qualità. Non solo per questo titolo, ma durante la fase di sviluppo, abbiamo condotto costantemente analisi per migliorare la qualità del titolo prima del rilascio, come l’introduzione di test di gioco basati su valutazioni esterne, e ho la sensazione che diventerà un buon gioco e ho grandi aspettative per questo.

SEGA ha proseguito affermando che questo è il titolo che per quanto riguarda la qualità grafica ha affrontato innumerevoli sfide. Al di fuori del discorso sul ritardo interno per Sonic Frontiers, SEGA ha anche commentato le aspettative di vendita. La società vorrebbe andare oltre il numero di vendite del primo anno di Sonic Forces e non vedo l’ora di aumentare ulteriormente per quanto riguarda le vendite. Il titolo è stato anche annunciato ai The Game Awards 2021. Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

Nella nuova avventura di Sonic the Hedgehog ci attende un mix inedito. Un’esperienza mai vista prima, che accelera verso nuove vette, unendo il brivido dell’alta velocità a un mondo liberamente esplorabile. Affronta potenti nemici mentre sfrecci nelle Star fall Islands, tra fitte foreste, cascate spumeggianti, torridi deserti e molto altro! A fine 2022, un viaggio verso nuove frontiere.

Sonic Frontiers uscirà nel 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/s Nintendo Switch e PC tramite Steam.