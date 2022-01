Genshin Impact: trailer A Moment of Tranquility in the Eradication of Evil

La versione 2.4 di Genshin Impact è considerata la patch più grande che verrà rilasciata e sarà disponibile dal 5 gennaio. L’aggiornamento include una nuova isola sotterranea chiamata Enkanomiya, il ritorno del Lantern Rite e l’aggiunta di due nuovi banner. In questo modo sia nella prima metà della patch che nella seconda i giocatori possono scegliere tra due banner.

Di recente sono stati pubblicati i trailer di Yun Jin e Shenhe i due nuovi personaggi che arrivano con la nuova patch. La miHoYo ha pubblicato un nuovo trailer, intitolato A Moment of Tranquility in the Eradication of Evil, dove ritroviamo Xiao. In questo video, dove non vengono proposti i soliti gameplay, i giocatori possono approfondire il carattere delineato da un desiderio di pace e tranquillità della propria anima. Questo tema è collegato con il nuovo personaggio Shenhe alla ricerca di un luogo dove poter trovare persone che non la considerino violenta o maledetta a causa del suo passato.

ll gioco si trova al momento nella versione 2.3 che ha introdotto una nuova tipologia di banner con tre personaggi a cinque stelle. Presenta anche una Story Quest dedicata ad Arataki Itto e i Travelers ritorneranno a Dragonspine per investigare su degli strani fenomeni che riguardano anche Albedo. Coloro che riusciranno a sopportare il Freddo Puro e a portare a termine una serie di sfide di agilità, inseguimento e allenamento al combattimento potranno guadagnare ricche ricompense, tra cui la nuova spada a 4 stelle, Cinnabar Spindle. il Golden Wolflord è apparso come nuovo boss nell’isola Tsurumi: è ancora più pericoloso dei suoi subordinati, i Rifthound e i Rifthound Whelps.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Games Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.