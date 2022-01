Biker Garage Mechanic Simulator è disponibile su Switch

Lo sviluppatore Bearded Brothers Games e l’editore Pineapple Works hanno annunciato che il simulatore meccanico di moto Biker Garage: Mechanic Simulator è ora disponibile su Switch eShop. Dai un’occhiata a una panoramica del gioco tramite la pagina ufficiale di Steam:

Diventate un meccanico esperto di moto. Acquistate moto usate, riparatele e vendete con profitto.

In Biker Garage: Mechanic Simulator potrete diventare un esperto della meccanica. Cercate di diventare un meccanico provetto e fate felici un sacco di clienti. L’avventura inizia in una piccola officina domestica che dovrete far crescere fino a farla diventare la migliore officina motociclistica del mondo. Collaudate le moto in pista, controllate la qualità delle tue riparazioni e migliorate le prestazioni con la messa a punto.

Potrete personalizzare le motociclette su richiesta dei clienti, ma anche creare la moto dei vostri sogni. Trovate una moto dallo sfasciacarrozze o acquistatela nel negozio e poi trasformatela, rendendola irriconoscibile. Utilizzate centinaia di componenti diversi, dai pneumatici alla marmitta. Espandendo la vostra attività (e l’officina), sbloccherete le nuove caratteristiche come il sistema dell’asta, le corse e ulteriori abilità per le attività più difficili.

Caratteristiche

15 motociclette!

Richieste comuni e complesse da parte dei clienti.

Sistema di riparazioni (acquisto, vendita, installazione, smontaggio dei componenti).

Verniciare le parti.

Sistema d’asta (acquista, ripara e vendi moto a scopo di lucro).

Sviluppare le vostre abilità.

Ingrandire la vostra officina.

Personalizzazione delle moto.

Sfasciacarrozze.

Collaudare le vostre moto su 400 metri di pista

Giocabilità infinita: i clienti tornano sempre con nuovi problemi da risolvere.

Biker Garage Mechanic Simulator è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam.