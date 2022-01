Dying Light 2 Stay Human: le versioni old gen verranno mostrate a breve

Dopo un ciclo di sviluppo turbolento e i molti ritardi che ha comportato, Dying Light 2 Stay Human è finalmente vicino all’uscita. In vista del lancio, lo sviluppatore Techland ha mostrato per diverse volte il gioco, ma anche se il pubblico ha una buona idea di cosa aspettarsi da esso su PC e console next-gen, purtroppo, ancora non è stato fatto vedere nulla delle versioni PlayStation 4 e Xbox One.

Questo, tuttavia, cambierà presto. Il community manager di Techland “Uncy” ha recentemente svelato su Twitter per confermare che nuovi filmati di Dying Light 2 Stay Human in esecuzione su hardware old-gen saranno mostrati presto. Anche se non è stata ancora rivelata una data esatta, sappiamo che possiamo aspettarcelo a gennaio.

Se le versioni cross-gen siano in grado o meno di funzionare correttamente sulle vecchie console è sempre una preoccupazione, quindi speriamo che il gioco sia pronto anche su old-gen. Dying Light 2 Stay Human uscirà il 4 febbraio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e come esclusiva cloud per Nintendo Switch.

A lot of people were asking me on Discord, so I think it's only fair to also say it here:

We're planning to show old-gen gameplay as we know how important it is for our players. I cannot share any dates yet, you can expect it to be shown in January#Dyinglight2 @DyingLightGame

— Uncy (@Uncy8) December 29, 2021