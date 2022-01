Vigamus Academy ospiterà la Global Game Jam 2022

Vigamus Academy ha annunciato che prenderà parte alla Global Game Jam 2022, ospitandola presso la sua sede di Roma in Via Cornelia 498 e anche online attraverso Discord per chiunque voglia connettersi da casa.

La Global Game Jam è l’evento di riferimento a livello internazionale per il Game Development, la Grafica 3D e 2D, l’Illustrazione, il Game Design e molto altre specializzazioni in ambito videoludico, si svolge con cadenza annuale a livello mondiale dal 2009 grazie alla partecipazione di numerosi organizzatori locali in ogni parte del mondo. L’evento consiste in una vera e propria maratona, che vede i partecipanti impegnati nella creazione di un videogioco funzionante in sole 48 ore, dislocati nelle diversi sedi dell’evento.

L’evento è aperto sia agli studenti del Vigamus Academy sia a tutti coloro interessati a farsi le ossa nel settore dello sviluppo dei videogiochi, desiderosi di mettersi in gioco esprimendo la propria voce a prescindere dal livello di abilità.

L’edizione 2022 è prevista da venerdì 28 gennaio alle 16:00 fino a domenica 30 gennaio alle 18:30.

La modalità ibrida permette a coloro che partecipano online di essere sempre connessi al Jam Site e restare in contatto con chi parteciperà in sede. La Jam si svolgerà partecipando a gruppi, che si potranno formare liberamente prima dell’evento, oppure creare direttamente quando inizierà, nel pieno spirito dalla Game Jam.

Il tema di riferimento per lo sviluppo dei giochi sarà annunciato venerdì 28 alle 17:00 (orario locale) a tutte le sedi internazionali. Tra i paesi partecipanti sono presenti anche la Nuova Zelanda e le Hawaii, ultime a livello di fuso orario a conoscere il tema. Anche se i jammers sono sempre molto attivi sui social media, sarà infatti necessario mantenere il segreto fino a quel momento.

Come scritto anche sul sito del Vigamus Academy, si raccomanda agli interessati di contattare la stessa accademia se vogliono partecipare in sede, dal momento che i posti disponibili sono limitati a causa della capacità della location. Questi i contatti: tramite mail a [email protected], tramite il numero telefonico 0661774482 o, alternativamente, via WhatsApp al 3458816761.