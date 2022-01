Astri Lucenti: svelati artwork di nuove carte

La nuova espansione del gioco di carte di The Pokémon Company, ovvero Astri Lucenti, arriverà molto presto, il 25 febbraio per l’esattezza, eppure in giro già circolano artwork delle carte che verranno introdotte nel set. Anche se per alcuni può sembrare un’esagerazione, è bene precisare che molti giudicano il loro bisogno di comprare certe carte proprio dalla loro artwork ufficiale, ed è quindi giusto avere delle preview che possano dare un’idea alle persone. Nello specifico, oltre a sapere le carte V-Astro, ovvero Arceus, Shaymin, Charizard e Whimsicott, sappiamo anche che molte carte torneranno dal passato, oltre a nuove carte Vmax e V normali. Di conseguenza, ultimamente stanno trapelando online vari artwork, e oggi in particolare ne abbiamo due: Tropius, Grimer e Muk. La coppia formata da Grimer e Muk torna a infestare Astri Lucenti, e i due pokémon tornano con due carte di tipo Buio, dato che nel GCC non c’è il tipo Veleno. Grimer si presenta con un artwork semplice ma apprezzabile per i giochi di luci e ombre; inoltre l’attacco Velenogas è utile per avvelenare i Pokémon avversari. Muk dal canto suo viene ritratto in una posa aggressiva complimentata dallo sguardo minaccioso mentre si muove in una discarica desolata. Poi abbiamo Tropius, particolare pokémon di tipo Erba che viene ritratto mentre sfreccia in mezzo ad una natura rigogliosa e verdeggiante. Il suo attacco infligge ben cento danni ma è la sua abilità ad essere interessante. Gli artwork delle tre creature non è niente male, e non sono neanche troppo complicati a modo loro. Una scelta artistica decisamente curiosa è senz’altro Muk, il quale viene raffigurato in una posa aggressiva mai vista prima. Vi ricordiamo che Astri Lucenti arriverà il 25 febbraio, mentre la versione giapponese, Star Birth, arriverà molto prima, ovvero il 14 gennaio, pertanto se non volete spoiler vi consigliamo di stare attenti ai siti giapponesi.