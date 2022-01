Ken Levine ci parla di più sul prossimo gioco di Ghost Story Games

Sono emersi nuovi dettagli sul nuovo gioco del creatore di BioShock, Ken Levine, il quale sta realizzando per Take-Two Interactive un titolo fenomenale, e il progetto sembra affrontare alcuni problemi. 15 sviluppatori attuali ed ex dello studio Ghost Story Games di Levine hanno dichiarato a Bloomberg che il progetto ha subito riavvii e cambiamenti nella sua direzione dall’inizio dei lavori nel 2014. Gli sviluppatori, parlando al sito, hanno affermato che Levine:

“Fa fatica a comunicare la sua visione e aliena o intimidisce i subordinati che lo sfidano o non soddisfano le sue aspettative”.

Gli sviluppatori hanno scherzato sul fatto di prendere parte a un “Kenception“, che sarebbe entrato nei sogni di Levine e gli avrebbe dato idee che crede di aver ideato da solo. Il rapporto afferma che a Levine viene data una buona dose di autonomia dato il successo dei suoi giochi passati, ma alcuni lavoratori hanno affermato che il suo livello di libertà non è effettivamente buono per il progetto. Lo sviluppatore Mike Snight ha detto a Bloomberg:

“Ken Levine è una persona molto difficile per cui lavorare. Penso che abbia provato molto a cambiare, e in questa azienda eccelle davvero meglio di Irrational perché è un gruppo più piccolo di persone”.

Qualunque sia il nuovo gioco, un dipendente ha affermato che sta facendo progressi migliori ma potrebbe non essere rilasciato fino al 2024. Per quanto riguarda il nuovo gioco di Ghost Story, il rapporto afferma che la prima idea che l’azienda ha avuto è stata uno sparatutto di fantascienza simile a BioShock ambientato su una stazione spaziale. Era previsto che uscisse nell’autunno 2017, afferma il rapporto, ma questo non è mai accaduto. Si dice che Levine abbia elaborato un accordo speciale in base al quale riporta direttamente alla direzione di Take-Two invece che a 2K Games, l’editore della serie BioShock. Ci toccherà attendere parecchio tempo prima di vedere qualcosa di concreto in merito.