Need for Speed: Tencent annuncia un possibile nuovo titolo del franchise

Sembra che ci siano ancora dei piani per Need for Speed, poiché i recenti annunci di lavoro sul sito web di Tencent Games suggeriscono che lo sviluppatore mobile TiMi Studios e EA stanno collaborando per creare un nuovo gioco mobile online open world chiamato Need for Speed Online Mobile, che apparentemente sarà basato su Unreal Engine 4. Questo è stato notato per la prima volta su Reddit e, secondo l’elenco di lavoro sulla pagina Tencent Careers, lo studio sta cercando di assumere animatori 3D, specialisti di design, pianificatori di gameplay e project manager a Shenzen e Shanghai. L’elenco di lavoro originale è in cinese, ma secondo la traduzione di gamingonphone, una delle posizioni sta cercando di ricoprire le seguenti responsabilità:

“Il design delle varie modalità di gioco del gioco mobile di corse realistiche del grande mondo o il design dell’esperienza di corse 3C; la compilazione di vari piani di progettazione correlati e liste di domanda; il processo decisionale e il follow-up di vari compiti nel processo di ricerca e sviluppo per garantire la qualità e una comunicazione fluida all’interno del gruppo; follow Avanzare e analizzare i dati statistici, formulare piani di ottimizzazione di follow-up basati su dati e feedback e seguire lo sviluppo specifico.”

L’elenco di lavoro cui sopra indica il fatto che il gioco potrebbe essere sviluppato come titolo solo per dispositivi mobili e sarà ambientato in un ambiente aperto che i giocatori potranno esplorare. TiMi è meglio conosciuto per lo sviluppo di giochi come Call of Duty Mobile, Pokemon Unite e Arena of Valor, tutti e tre giochi realizzati per dispositivi mobili. Con la partecipazione anche di EA, potrebbe prendere spunto dal MMO per PC del 2010 Need for Speed: World. Né EA né TiMi hanno confermato nulla di tutto ciò al momento, ma si spera che ulteriori informazioni dovrebbero essere rivelate nel prossimo futuro, quindi restate sintonizzati per questo.