PlayStation Now: ecco i giochi di gennaio 2022

Sony ha annunciato i giochi che si andranno ad aggiungere al catalogo del servizio PlayStation Now, a partire da domani 4 gennaio. Si tratta di:

Mortal Kombat 11

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Fury Unleashed

Unturned

Super Time Force Ultra

Kerbal Space Program: Enhanced Edition

Qui sotto la descrizione dei giochi che si andranno ad un unire al catalogo PlayStation Now:

Entra in una nuova era del kombattimento con l’undicesimo capitolo della storica serie di picchiaduro e scopri le conseguenze delle azioni di Raiden tornando indietro sino agli albori della saga. Scopri il potere della manipolazione del tempo, con l’esordio di nuovi personaggi in grado di guadagnare secondi utili a sovvertire le sorti dello scontro. I veterani dell’arena incontrano le loro controparti del passato, mentre i Timequake scuotono gli incontri. Tutto ciò che pensavi di sapere su Mortal Kombat sarà messo in discussione dal disvelamento della misteriosa deus ex machina che si cela dietro il torneo.

Addentrati in un’era di guerre nel mondo di Ivalice. Il piccolo regno di Dalmasca, conquistato dall’Impero di Archadia e ormai caduto in rovina, si trova in un periodo di grande instabilità. La principessa Ashe, unica erede al trono, guida la Resistenza con la speranza di porre fine all’occupazione della sua terra. Vaan, un giovane orfano di guerra, sogna di poter di solcare, libero, i cieli. Unisciti a questi improbabili alleati e ai loro compagni di viaggio in un’eroica avventura per liberare la loro terra e riconquistare la sovranità perduta.

Fatti strada attraverso le pagine di un fumetto in continua evoluzione in questo titolo roguelike dal ritmo frenetico. Gioca da solo, in modalità cooperativa online o locale, amplia il tuo arsenale e fai salire di livello il tuo eroe a ogni partita. Tutto ciò per scoprire perché il tuo creatore ha perso la fiducia in te e dimostrargli che si sbaglia.

Vesti i panni di un sopravvissuto nelle rovine sandbox open-world infestate da zombi della società moderna. Collabora con i tuoi amici e stringi alleanze per rimanere in vita. Trova armi e rifornimenti per sopravvivere agli zombi e guadagna punti esperienza che possono essere utilizzati per avanzare di livello durante il gioco. Sopravvivi online e combatti con un massimo di 24 amici grazie ai server dedicati o condividi l’avventura a casa in modalità multigiocatore con schermo condiviso!

Super Time Force Ultra è un gioco platform ricco di azione con un tocco particolare offerto dai viaggi nel tempo! Sei tu a controllare il tempo: puoi curvarlo ed espanderlo a tuo vantaggio sul campo di battaglia. Riavvolgi il tempo e scegli il momento in cui tornare in azione, alleandoti con le versioni di te stesso del passato in un’esperienza cooperativa per giocatore singolo unica nel suo genere! Assumi il controllo di 19 personaggi unici e combatti in 6 periodi temporali diversi, dal passato remoto al lontano futuro.

In Kerbal Space Program dovrai dirigere il programma spaziale di una razza di alieni, i Kerbal. Avrai a disposizione un catalogo di parti per realizzare veicoli spaziali in grado di volare (o meno) in base a modelli aerodinamici e orbitali realistici. Lancia i tuoi Kerbal in orbita e oltre (tenendoli in vita) ed esplora le lune e i pianeti del sistema solare Kerbol, costruendo basi e stazioni spaziali per estendere sempre di più il tuo raggio d’azione.

Qui sotto potete vedere il video sul canale YouTube PlayStation Access dei giochi che si aggiungeranno al PlayStation Now. Questi invece i giochi che si erano aggiunti a dicembre.