The Callisto: nuovo trailer si mostra

Quest’oggi GIB Games ha rilasciato un nuovo trailer per il suo prossimo titolo VR, The Callisto. Insieme al nuovo filmato del gioco, il trailer ha annunciato molti dei suoi principali doppiatori, tra cui il veterano Jon St. John.

Nel trailer di 2 minuti che è stato presentato sul loro canale Youtube lo studio ha mostrato la grafica ad alta fedeltà e l’ambientazione misteriosa e futuristica, oltre a mostrare molti momenti del gameplay.

Le immagini del titolo sono impressionanti rispetto a molti giochi VR realizzati da studi indie. Il gioco, che è realizzato utilizzando il motore Unity3d, utilizza shader altamente ottimizzati per soddisfare gli elevati livelli di prestazioni necessari per visualizzare i contenuti VR senza intoppi.

Per chi non lo conoscesse, il titolo è ambientato in un un hotel di lusso sulla seconda luna più grande di Giove, sulla quale una figura politica è stata uccisa insieme ad altre tre.

Con la scena del crimine vuota, vestirete i panni di un membro della forza di polizia interstellare, è sarete l’investigatore di queste morti. Raccogliete le prove, intervistate i testimoni, analizzate indizi e risolvete gli enigmi per scoprire i segreti dietro gli eventi che hanno portato a questo crimine.

Scoprite la squallida storia dell’hotel, esplorate i collegamenti con il personale e gli ospiti e scoprite i finanziatori sotterranei di questo remoto paradiso sulla fredda superficie di una luna.

Il titolo sarà disponibile su Pc sullo store Steam