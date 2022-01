State of Decay 3: Undead Labs aprirà un nuovo studio

Undead Labs, acquisita da Microsoft nel 2018, è al lavoro su State of Decay 3 per Xbox Series X/S e PC. Non è stato condiviso moltissimo sulla situazione del gioco open-world survival con gli zombie. Ora però si ha qualche informazione in più, dato che l’animation director, Simon Sherr, ha recentemente rivelato sul suo LinkedIn (come notato da @Klobrille su Twitter) che lo studio sta aprendo una nuova filiale a Orlando, in Florida, e che State of Decay 3 sarà sviluppato con l’Unreal Engine 5, cosa che è stata anche precedentemente riportata.

Come da pagina LinkedIn di Sherr, sta “sviluppando un nuovo studio Microsoft sotto Undead Labs a Orlando”, e Sherr è responsabile della “direzione dell’animazione e della tecnologia di animazione in Unreal Engine 5 per State of Decay 3 di Undead Labs”, insieme al “promuovere la collaborazione tra gli studi di animazione e le iniziative di tecnologia di animazione in tutti gli Xbox Game Studios“.

Sarà interessante vedere cosa farà lo studio nel prossimo futuro, dato che l’Unreal Engine 5 sta diventando oramai una grande piattaforma per gli sviluppatori per mostrare i loro giochi, e la notizia dell’apertura di un nuovo studio non può che essere vista con occhio positivo.

Lasciandovi al tweet qui sotto, vi rimandiamo anche alla nostra anteprima del gioco.