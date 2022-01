Triple Fantasy: nuova collab con Brave Nine

Ci sono novità quest’oggi da parte di Neowiz, il loro titolo Triple Fantasy sta per iniziare l’anno col botto grazie ad una collaborazione con Brave Nine!

Il titolo è un RPG tattico a turni, che può essere utilizzato sia in modalità single-player che PVP. I danni e gli effetti di abilità durante le battaglie si moltiplicano a seconda della combinazione di carte, che vi offrirà infinite possibilità di strategizzare i vostri stili di gioco. Adorabili grafiche pixel di ispirazione retrò donano all’azione uno stile che rimanda ai classici RPG del passato.

Durante la collaborazione con Brave Nine, si terrà un Pick-Up Event fino al 31 gennaio, in cui i Sei Diavoli di Brave Nine – Alec, Granhildr, Refithea, Celia, Nartas e Angelica – appaiono più spesso . Inoltre, quando un nuovo account raggiunge il livello 10, una delle carte dei Sei Diavoli sarà data a caso come speciale Thank You Reward.



Il titolo è disponibile su e Apple Store.