Halo Infinite: il lead narrative designer lascia 343 Industries

Halo infinite, uno dei titoli di spicco del 2021 appena concluso, ha proprio visto nel finale dell’anno l’addio del suo lead narrative designer.

Aaron Linde ha infatti confermato sui suoi profili social, che sta lasciando 343 Industries. Linde ha detto di aver preso questa decisione per “perseguire una nuova opportunità nel 2022”, senza però specificare cosa sia esattamente questa opportunità. Linde ha parlato molto del suo tempo a 343 Industries e ha descritto Halo Infinite come il miglior gioco a cui abbia mai lavorato.

La carriera di Linde è iniziata nel 2008, lavorando come community manager per Gears of War, prima di lavorare ai contenuti della storia di Gears of War 3 come produttore. Si è poi fatto strada a Monolith Productions dove ha lavorato a La Terra di Mezzo: Shadow of Mordor e ha anche trascorso alcuni anni con Gearbox Software lavorando su Battleborn. Linde avrebbe poi continuato a lavorare su giochi popolari come Guild Wars 2 e Destiny 2 prima di approdare a 343 Industries nell’agosto del 2019 per lavorare sulla storia di Halo Infinite.

Parte del lavoro di Linde su Halo Infinite ha incluso la creazione di oltre 15.000 linee di dialogo per i nemici e i marine. Questo aspetto della campagna single-player ha guadagnato un bel po’ di elogi. Linde ha anche assistito alla progettazione delle Torri di Propaganda e ovviamente ha avuto un’enorme influenza sulla storia in generale nella sua posizione di lead narrative designer.

Vedremo quindi in futuro dove proseguirà la grande carriera di Aaron Linde.

Qui sotto potete vedere il tweet:

“Notizie agrodolci da segnalare: Sto lasciando 343 Industries per perseguire una nuova opportunità nel 2022. È stata una decisione terribilmente difficile; Halo Infinite rimarrà uno dei risultati più orgogliosi della mia carriera per il resto della mia vita. Sono così grato di averne fatto parte.”

Bittersweet news to report: I'm departing 343 Industries to pursue a new opportunity in 2022. It was a terrifically difficult decision; Halo Infinite will remain one of the proudest achievements of my career for the rest of my life. I'm so grateful to have been a part of it.

— Aaron Linde (@aaronlinde) December 31, 2021