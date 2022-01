PlayStation VR 2: sta iniziando la produzione?

Nel 2021 appena concluso, il primo visore per la realtà virtuale di Sony ha compiuto 5 anni, però ancora non si hanno novità concrete per l’uscita del PlayStation VR 2. Sony ha mostrato lo scorso marzo i controller che PSVR 2 utilizzerà, dicendo che ulteriori notizie sarebbero state condivise nel 2022. Sembra che questo reveal possa arrivare prossimamente, dato che si vocifera che PSVR 2 stia per iniziare la sua produzione.

Le voci iniziano a circolare e il successore dell’headset PlayStation VR di Sony sembra essere pronto per iniziare il processo di produzione. Una fonte cinese della catena di approvvigionamento sostiene che la società Goertek ha ottenuto un contratto per il processo. Questa sembrerebbe essere una pista concreta, dato che Goertek ha precedentemente collaborato con Sony sui componenti per il suo primo PSVR e fornisce anche parti per la PlayStation 5. Sembrerebbe che Sony stia effettivamente cercando di spingere questo nuovo dispositivo per l’uscita nel 2022, probabilmente in tempo per le vacanze, o anche prima.

Attualmente, Goertek sta ottenendo ottimi risultati, anche collaborando con Meta sull’headset Meta Quest 2 (precedentemente noto come Oculus Quest 2). Goertek si aspetta risultati simili nel 2022 e attende che un partner “giapponese importante” spedisca circa 1-2 milioni di unità del suo headset di prossima generazione quest’anno. Considerando che non ci sono molte aziende importanti nello spazio della realtà virtuale al momento, soprattutto quelli giapponesi, questo è un riferimento quasi sicuro al PlayStation VR 2 di Sony.

Il PSVR originale è ancora supportato, dato che Sony ha annunciato alcuni giochi di recente, tra cui il sequel di Moss. Al momento dunque, sembra che tutto sia sulla buona strada per l’ingresso di PSVR 2 nel corso di quest’anno.

Goertek, Chinese manufacturer, will be in charge of mass producing Meta Cambria and PS VR 2 (soon!)

Goertek sold off Pico to Bytedance earlier this year, but signed a deal to continue producing Pico headsets

Also expected to supply components for Apple AR/VR HMD

— Brad Lynch (@SadlyItsBradley) January 1, 2022