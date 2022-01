LifeAfter: nuovo anno e nuovo evento!

Ci sono novità da parte di NetEase, I sopravvissuti possono accedere al gioco e rivendicare i regali di sign-in e possono anche godere di nuovi sguardi nel mondo Doomsday per una celebrazione di Capodanno

Dal 1 gennaio al 7 gennaio, un evento speciale “Auguri di Capodanno: Metti alla prova la tua amicizia” è lì per te e i tuoi amici, con una serie di ricchi bonus come Titoli Limitati e Frammenti di Formula da sbloccare. Tutti i tipi di benefici di Capodanno sono in attesa per i sopravvissuti nel mondo Doomsday!

Il titolo è un Open World Doomsday Survival Game dove affronterete scarse risorse, condizioni meteorologiche avverse e pericolose vite selvagge; raccogliete risorse, costruite case, costruite strumenti e armi da zero mentre combattete al fianco dei compagni di squadra per costruire e difendere una casa in un mondo post-apocalittico.

Ora affronterete un mondo apocalittico più pressante, crudele e realistico da quando la Stagione 4 è stata lanciata il 4 novembre, dove strani fenomeni si stanno verificando in tutto il luogo.

Indossate un nuovo vestito, vivete l’entusiasmo avvolto nell’atmosfera di Capodanno e godetevi il vivace e vibrante Doomsday World.