League of Legends: ecco i cambiamenti della patch 12.1

League of Legends porterà un sacco di cambiamenti nuovi di zecca nella patch 12.1 in arrivo il 5 gennaio, e grazie ai video di Proguides, possiamo vedere bene la lista completa:

Il Teletrasporto subirà un drastico cambiamento, e nei primi 14 minuti di partita sarà possibile usarlo solamente sulle torri alleate. Questo porterà un grande cambiamento nello specifico nella corsia superiore, dove Ustione diventerà sicuramente la scelta preferita.

L’Arcoscudo Immortale subirà un nerf: 5 di attacco in meno e parecchio scudo in meno, da 300-800 a 275-650.

Anche l’Eclissi subirà un nerf leggero: il tempo di ricarica per i campioni a distanza ravvicinata si allungherà di due secondi, da 6 a 8, dando più spazio agli avversari per punire il portatore dell’oggetto.

La Speranza Perduta avrà la ricetta dei componenti cambiata, questa volta si comporrà con un Piccone anziché una Spada Lunga.

La Forza della Natura riceverà un 5% di danno ridotto dai danni magici in più, e ci impiegherà 7 secondi a scadere l’effetto anziché 5.

Infine, siamo arrivati all’unico cambiamento ai campioni, e il nostro fortunato candidato è Gangplank. Il pirata ha faticato molto in questa prestagione, e pertanto Riot Games

Questo è tutto, per il momento. Ovviamente, possiamo aspettarci molto presto il reveal di un nuovo campione, poiché l’ultima new entry è stata Vex a settembre, e giustamente siamo un po’ a corto di content al momento. Inoltre, vi ricordiamo che il 7 gennaio League of Legends mostrerà tutte le novità in arrivo sia sul gioco su PC che sulla versione mobile di Wild Rift.