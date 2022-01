Genshin Impact: demo trailer di Shenhe

La versione 2.4 di Genshin Impact è considerata la patch più grande che verrà rilasciata e sarà disponibile dal 5 gennaio. L’aggiornamento include una nuova isola sotterranea chiamata Enkanomiya, il ritorno del Lantern Rite e l’aggiunta di due nuovi banner. In questo modo sia nella prima metà della patch che nella seconda i giocatori possono scegliere tra due banner.

Dopo aver presentato di nuovo il personaggio di Xiao, la miHoYo ha pubblicato un demo trailer basato su Shenhe. Il video si apre con Chongyun che insegue in un combattimento un Abyss Mage: inizialmente sembra in vantaggio, ma poi si trova in difficoltà e in suo aiuto arriva Shenhe. Il trailer prosegue mostrando le abilità del personaggio e si conclude con la sconfitta dell’Abyss Mage. Di seguito una descrizione del personaggio:

Shenhe, Lonesome Transcendence – Anima eterea del regno mortale Shenhe proviene da un ramo di una famiglia di un clan di esorcisti. Per alcune ragioni, Cloud Retainer l’ha accolta come discepola. Per Shenhe, Cloud Retainer è un maestro ben informato e loquace.

ll gioco si trova al momento nella versione 2.3 che ha introdotto una nuova tipologia di banner con tre personaggi a cinque stelle. Presenta anche una Story Quest dedicata ad Arataki Itto e i Travelers ritorneranno a Dragonspine per investigare su degli strani fenomeni che riguardano anche Albedo. Coloro che riusciranno a sopportare il Freddo Puro e a portare a termine una serie di sfide di agilità, inseguimento e allenamento al combattimento potranno guadagnare ricche ricompense, tra cui la nuova spada a 4 stelle, Cinnabar Spindle. il Golden Wolflord è apparso come nuovo boss nell’isola Tsurumi: è ancora più pericoloso dei suoi subordinati, i Rifthound e i Rifthound Whelps.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Games Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.