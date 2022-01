Death Stranding Director’s Cut arriva su PC e supporta il Super Sampling Xe di Intel, rumor

Death Stranding Director’s Cut di Kojima Productions è uscito lo scorso anno su PS5 ma il titolo è in arrivo anche su PC. Secondo quanto riferito da Videocardz, che riceve il comunicato stampa per l’annuncio di Intel Arc Graphics che si terrà al CES 2022 tramite una fonte anonima, rileva che il produttore sta già inviando OEM ai clienti.

Apparentemente ci saranno circa 50 progetti per la GPU Arc dell’azienda con artisti del calibro di ASUS, Acer, Dell, HP, Lenovo e altri che offriranno le proprie soluzioni. Ma la cosa più interessante è che Intel collaborerà con vari sviluppatori per implementare la sua tecnologia di up scaling Xe Super Sampling (XeSS). Death Stranding Director’s Cut è uno di questi titoli che supporterà la tecnologia con il presidente di 505 Games Neil Rally, secondo quanto riferito, non vede l’ora di mostrare come questa tecnologia migliorerà le esperienze dei giocatori. Altre società che la supportano sono EXOR Studios ( The Riftbreaker ), Ubisoft, Techland, Illfonic, Codemasters e altre. Ancora una volta, il tempo dirà se tutto questo è effettivamente vero. Il CES 2022 termina il 7 gennaio. Di seguito una panoramica del gioco tramite PlayStation Store:

Riconnetti una società in frantumi nell’esperienza definitiva di Death Stranding. Dal leggendario creatore di giochi Hideo Kojima arriva un’esperienza che sfida il genere, ora ampliata e rimasterizzata per PS5 in questa Director’s Cut definitiva. Nel futuro, un misterioso evento noto come Death Stranding ha aperto un varco tra il regno dei vivi e quello dei morti, permettendo alle creature dell’aldilà di vagare in un mondo ormai segnato da una società in declino. Nei panni di Sam Bridges, la tua missione sarà quella di portare speranza all’umanità mettendo in contatto gli ultimi sopravvissuti di un’America decimata. Riuscirai a riunificare un mondo in frantumi, un passo alla volta?



Death Stranding Director’s Cut è al momento disponibile su PlayStation 5.