Final Fantasy XIV Endwalker: disponibile la patch 6.0.5

Square Enix sta aggiornando i server di Final Fantasy XIV: Endwalker alla patch versione 6.05 e le note sono state rilasciate. Trovate i dettagli completi qui. Nel titolo vengono aggiunti nuovi eventi e importanti novità.

Con la nuova versione saranno resi disponibili la mappa della caccia al tesoro Excitatron 6000, nuovi arredi abitativi, modifiche a una serie di lavori, i quattro raid tra cui Asphodelos (Savage) (che richiedono un livello oggetto compreso tra 570 e 580) e Allagan Tomestones of Astronomy; verrà aggiunto un nuovo equipaggiamento che può essere guadagnato con dette pietre tombali, insieme a nuovi attrezzi; saranno disponibili nuovi servitori, cavalcature e ricette principali. È programmato che i server rimangano chiusi per manutenzione fino alle 2:00 PST (le 11:00 in Italia) prima che inizi la gara per il primo sgombero delle nuove incursioni selvagge. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Endwalker porta la storia di Hydaelyn e Zodiark a una conclusione. Svelare i suoi misteri e vincere le sue sfide non sarà un’impresa comune. Tuttavia, all’ombra del loro trionfo, il Guerriero della Luce e i Discendenti della Settima Alba sono finalmente a casa. In loro assenza, è sorta una minaccia ancora più grande del fulgido oblio, secondo gli eventi degli Ultimi Giorni. Tutti si disperano, la miriade di conflitti ora devastano la terra e non è possibile che prevedere la fine della vita nella Sorgente.

Questa storia – di una stella e delle sue anime – vedrà il Guerriero della Luce viaggiare a nord verso Sharlayan e a est fino a Thavnair, forgiare un percorso verso il cuore dell’Impero Garlean e ascendere ai cieli per mettere piede sulla stessa luna si. La prima grande saga di Final Fantasy XIV si avvicina alla sua attesissima conclusione.

Final Fantasy XIV Endwalker è ora disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.