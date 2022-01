Fire Emblem Heroes: ecco i nuovi eventi

Fire Emblem Heroes, il titolo mobile di Nintendo e Intelligent Systems, si aggiornerà alla versione 6.1.0 a partire dal 5 gennaio. Trovate le note complete qui. Il mese scorso il titolo ha ricevuto un importante aggiornamento, la versione 6.0.0, che ha introdotto importanti novità.

L’aggiornamento introduce il Libro VI, il prossimo capitolo del gioco. Promettendo una nuova storia che ti farà scoprire perché Veronica è tornata. Inoltre, sono state annunciate una serie di nuove modalità competitive che consentono ai giocatori di affrontare amici o altri giocatori a livello globale. Di seguito gli ultimi eventi di Fire Emblem Heroes:

Le abilità del capitano per i Duelli evocatori di questa settimana sono Rendering della terra, Capitano abile e Manovra segreta. I titoli bonus per Resonant Battles sono Fire Emblem: Three Houses e Fire Emblem: Mystery of the Emblem; mentre Le Battaglie dell’Alleanza non si terranno questa settimana.

Storia

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile.

Heroes with Moonbow skills are featured as part of a 5★ summoning focus! Heroes with Moonbow treat their foe's Def/Res stats as if they were reduced by 30% during combat. Your first summon in this event won't cost any Orbs! #FEHeroes pic.twitter.com/ScUXJo49vY

— Fire Emblem Heroes (@FE_Heroes_EN) January 4, 2022