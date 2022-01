Genshin Impact: tutorial trailer su Shenhe

La versione 2.4 di Genshin Impact è considerata la patch più grande che verrà rilasciata e sarà disponibile dal 5 gennaio. L’aggiornamento include una nuova isola sotterranea chiamata Enkanomiya, il ritorno del Lantern Rite e l’aggiunta di due nuovi banner. In questo modo sia nella prima metà della patch che nella seconda i giocatori possono scegliere tra due banner.

ll gioco si trova al momento nella versione 2.3 che ha introdotto una nuova tipologia di banner con tre personaggi a cinque stelle. Presenta anche una Story Quest dedicata ad Arataki Itto e i Travelers ritorneranno a Dragonspine per investigare su degli strani fenomeni che riguardano anche Albedo. Coloro che riusciranno a sopportare il Freddo Puro e a portare a termine una serie di sfide di agilità, inseguimento e allenamento al combattimento potranno guadagnare ricche ricompense, tra cui la nuova spada a 4 stelle, Cinnabar Spindle. il Golden Wolflord è apparso come nuovo boss nell’isola Tsurumi: è ancora più pericoloso dei suoi subordinati, i Rifthound e i Rifthound Whelps.

La miHoYo non accenna a fermarsi e dopo la demo trailer sul nuovo personaggio Shenhe, arriva un nuovo trailer dedicato a lei intitolato Shinzuru Frost feathers dancing leisurely. Nel video viene messo in evidenza il ruolo di esorcista di Shenhe e l’importanza delle sue abilità in combo con quelle degli altri personaggi del party, soprattutto di coloro che possiedono Cryo Vision. Di seguito una descrizione del video tramite Twitter:

Shinzuru Frost feathers dancing leisurely – Coloro che mettono piede sul monte Yuzan durante le nuvole sono invidiosi delle calme gru selvagge che svolazzano tra le nuvole.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Games Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.