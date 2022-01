ACER presenta tre nuovi Chromebook

ACER presenta oggi tre nuovi Chromebook progettati per i consumatori che cercano un dispositivo sicuro, conveniente e facile da utilizzare per la produttività, l’intrattenimento e la comunicazione. Sono disponibili in tre dimensioni e fattori di forma, sono dotati di tutte le funzionalità che gli utenti richiedono e presentano una tecnologia audio e video eccezionale per l’intrattenimento e le videoconferenze.

James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business di Acer, ha dichiarato:

Questo nuovo terzetto di Chromebook Acer offre il meglio da diversi punti di vista: prestazioni, funzionalità e tecnologie avanzate in un pacchetto conveniente. Oggi gli utenti sono alla ricerca di un dispositivo affidabile e di semplice utilizzo per rimanere produttivi e connessi e per godere di contenuti di intrattenimento quando sono a casa; i nuovi Chromebook Acer rispondono perfettamente a queste esigenze.



Acer Chromebook Spin 513: design elegante e display VertiView per una maggiore produttività

Grazie al design elegante e alla solida scocca in alluminio, il nuovo Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H) è il Chromebook ideale per la scuola, il lavoro e l’utilizzo personale. Basato sul nuovo, ultrarapido processore MediaTek Kompanio 1380 con otto core per un multitasking avanzato, consente agli utenti di rimanere produttivi per l’intera giornata con prestazioni eccezionali e fino a 10 ore di durata della batteria. Il display VertiView da 13,5 pollici con rapporto d’aspetto di 3:2 dà agli utenti il 18% di spazio verticale in più consentendo di visualizzare più contenuto nei documenti senza dover scorrere verso il basso, a vantaggio della produttività. Inoltre, la risoluzione di 2256×1504 del pannello e le cornici sottili da 7,7 millimetri servono a valorizzare la brillantezza dello schermo.

Il design convertibile del nuovo Acer Chromebook Spin 513 lo rende la scelta ideale per chi porta il proprio dispositivo sempre con sé quando è in viaggio. Il dispositivo si può trasformare un quattro modalità di utilizzo, come ad esempio la modalità tent che consente l’uso in spazi ristretti come il tavolino di un treno o di un aereo, ed è particolarmente robusto grazie alla conformità alle specifiche militari MIL-STD 810H. Quando si utilizza il dispositivo in mobilità, il Wi-Fi 6 aiuta a mantenere collegamenti affidabili alle reti e agli hotspot. Inoltre il Chromebook presenta una tastiera retroilluminata per l’utilizzo in condizioni di scarsa illuminazione e una porta USB Type-C per collegare periferiche, trasferire dati e ricaricare dispositivi mobili.

Il DTS Audio e una coppia di altoparlanti rivolti verso l’alto restituiscono un suono di elevata qualità e privo di distorsioni, che si tratti di una videochiamata di lavoro o scolastica, o che si stia godendo di contenuti di intrattenimento in streaming. Una coppia di microfoni rivolti verso l’alto completa il pacchetto offrendo agli utenti la migliore esperienza di conference call possibile.

Acer Chromebook 315: grande display da 15,6 pollici con trattamento antiriflesso e touchpad OceanGlass

Leader nel settore dei Chromebook con display di grandi dimensioni, Acer presenta il Chromebook 315 (CB315-4H/T), che rappresenta una scelta conveniente per gli utenti che cercano un dispositivo multitasking efficace e semplice da usare. Questo Chromebook aiuta gli utenti a rimanere connessi, a collaborare e a godere di contenuti di intrattenimento ovunque si trovino, in casa o all’aperto. Il grande display FHD IPS da 15,6 pollici di Acer Chromebook 315 è dotato di trattamento antiriflesso che ne consente l’utilizzo anche all’aperto e in condizioni di forte illuminazione. Inoltre il display touch screen opzionale consente una navigazione agevole e la grande tastiera ha abbastanza spazio per un tastierino numerico, un grande vantaggio per chi utilizza spesso fogli di calcolo.

A complemento delle grandi dimensioni del display, Acer Chromebook 315 comprende tecnologie per effettuare videoconferenze chiare e affidabili. Lavorando o studiando in modalità ibrida gli utenti apprezzeranno la webcam HDR grandangolare con tecnologia di riduzione del flare e la coppia di microfoni integrati. Il DTS Audio restituisce un suono ricco con bassi più profondi, ideali per le videochiamate e per godere appieno dell’atmosfera immersiva dei videogiochi e dei contenuti in streaming, mentre i più recenti processori Intel e il Wi-Fi 6 assicurano prestazioni e connettività affidabili. Oltre a una durata della batteria fino a 10 ore Acer Chromebook 315 offre inoltre due porte USB Gen 2 Type-C, una per lato, e la capacità di trasferire foto con semplicità grazie al lettore di schede MicroSD.

Acer Chromebook 315 presenta anche l’esclusiva touchpad ecologica OceanGlass realizzata interamente di plastica recuperata dai mari e riciclata per andare a formare un materiale di consistenza vetrosa che dà una risposta piacevole e reattiva al tatto, ma soprattutto contribuisce a ridurre il quantitativo di plastica scaricato negli oceani.

Acer Chromebook 314: conveniente e portatile con touchpad OceanGlass

Progettato per gli utenti e le famiglie con figli in età scolare, Acer Chromebook 314 (CB314-3H/T) è basato sui più recenti processori Intel che offrono prestazioni elevate in una scocca robusta e conforme alle specifiche MIL-STD 810H. L’autonomia della batteria è fino a 10 ore, più che sufficienti per un’intera giornata di scuola, mentre la connettività Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) offre una velocità fino a tre volte superiore rispetto al Wi-Fi 5.

Il display touch FHD IPS da 14 pollici è dotato di trattamento antiriflesso che consente l’utilizzo anche in condizioni di forte illuminazione, mentre le cornici sottili da 8,1 mm permettono di rimanere concentrati sullo schermo contribuendo al contempo a mantenere compatte le dimensioni del Chromebook. Gli utenti possono navigare il sistema operativo Chrome OS attraverso il display multi-touch opzionale, oppure utilizzando la touchpad OceanGlass che restituisce una piacevole esperienza al tatto e contribuisce a ridurre lo scarico dei materiali plastici nei mari.

Chromebook 314 offre un’eccellente esperienza di didattica da remoto grazie ai due microfoni integrati e alla webcam con riduzione del flare e tecnologia TNR (temporal noise reduction) per una migliore qualità video in condizioni di scarsa illuminazione. Il DTS Audio restituisce un suono pieno, di alta qualità e privo di distorsioni. Una coppia di porte USB Type-C completa il pacchetto offrendo agli utenti un mezzo conveniente per collegarsi a un’ampia gamma di periferiche.