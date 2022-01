Classifica UK: Mario Kart 8 Deluxe

Gfk ha rilasciato le sue classifiche settimanali per le vendite fisiche nel Regno Unito per l’ultima settimana legata al mondo dei videgiochi, e per quanto riguarda le prime posizioni della Classifica UK, due giochi sono usciti in cima. Per la settimana terminata il 25 dicembre, FIFA 22 ha mantenuto il suo posto al n. 1, dove era anche la settimana precedente, mentre per la settimana terminata il 1 gennaio, è sceso al n. 2, con Mario Kart 8 Deluxe che ha preso il primo posto (dopo aver occupato il terzo posto nella settimana precedente).

Call of Duty Vanguard, Just Dance 2022, e la versione Switch di Minecraft sono scesi dai loro rispettivi posti, ma erano nella top 10 di entrambe le settimane. Al contrario, Animal Crossing: New Horizons e Marvel’s Spider-Man Miles Morales hanno visto miglioramenti, passando rispettivamente dal n. 7 al n. 3 e dal n. 5 al n. 4.

Le restanti tre posizioni sono state occupate da giochi completamente diversi in entrambe le settimane. Battlefield 2042, Far Cry 6, e Marvel’s Guardians of the Galaxy erano nelle ultime tre posizioni della top 10 per la settimana terminata il 25 dicembre. La settimana successiva, sono stati sostituiti da Pokemon Brilliant Diamond al n. 6, Assassin’s Creed Valhalla al n. 9, e Mario Party Superstars al n. 10.

Ecco la Classifica UK completa: