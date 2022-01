Shadow Warrior 3: nuovi dettagli arriveranno molto presto

Stiamo aspettando Shadow Warrior 3 da un po’ di tempo ormai, e mentre il frenetico sparatutto in prima persona di Flying Wild Hog sembra promettente in tutto quello che abbiamo visto finora, ci sono state alcune domande su quando esattamente saremo in grado di giocare. Originariamente previsto per l’anno scorso, il gioco è stato posticipato al 2022 non molto tempo fa, ma quando esattamente verrà lanciato nel 2022?

Sembra che lo scopriremo presto. Secondo quanto svelato su Twitter, lo sviluppatore ha recentemente confermato che ulteriori dettagli su Shadow Warrior 3 e quando esattamente uscirà saranno “in arrivo”. Naturalmente, “presto” è una parola piuttosto vaga, e questa non è la prima volta che Flying Wild Hog o il publisher Devolver Digital hanno detto qualcosa del genere, ma speriamo che non ci voglia troppo tempo prima di sapere finalmente quando il gioco uscirà.

Quando verrà lanciato, Shadow Warrior 3 sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC. Resta da vedere se i suoi ritardi significheranno che anche PS5 e Xbox Serie X/S avranno versioni native.

Shadow Warrior 3 is coming in 2022 and guess what year it is now?

More details and an exact release date coming soon! pic.twitter.com/jdHqF9xwjY

