Xbox Game Pass: ecco i giochi di inizio gennaio

Microsoft ha annunciato i titoli che si andranno ad aggiungere al servizio Xbox Game Pass per questo inizio di gennaio: tra di loro ci sono Mass Effect Legendary Edition, Spelunky 2, Outer Worlds e la Game Preview di The Anacrusis.

Questa la lista completa, con il giorno d’uscita:

Disponibili da oggi 4 gennaio:

Gorogoa (Cloud, Console e PC) [email protected]

Vincitore del Debut Game ai BAFTA Games Awards, Gorogoa è un’elegante evoluzione del genere puzzle, raccontata attraverso una storia splendidamente disegnata a mano e illustrata da Jason Roberts.

Olija (Cloud, Console e PC) [email protected]

Olija è un gioco sulla ricerca di Faraday, un uomo naufragato e poi intrappolato nel misterioso paese di Terraphage. Armato di un arpione leggendario, lui e altri naufraghi cercano di lasciare questo paese ostile per tornare alle loro terre d’origine.

The Pedestrian (Cloud, Console e PC) [email protected]

The Pedestrian è un puzzle platform 2.5D a scorrimento laterale ambientato in un mondo dinamico con una grafica mozzafiato e rompicapi impegnativi, dove dovrai riordinare e ricollegare i segnali pubblici per esplorare e avanzare attraverso ogni ambiente coinvolgente.

Prossimamente

Embr (Cloud, Console e PC) [email protected] – 6 gennaio

Combatti gli incendi con gli amici per guadagnare in questo imprevedibile e frenetico gioco multiplayer. Fai squadra con gli amici, affronta le sfide quotidiane e sali in cima alla scala dei vigili del fuoco aziendali. Più di un modo per diventare un eroe!

Mass Effect Legendary Edition (Console e PC) EA Play – 6 gennaio

La Mass Effect Legendary Edition è in arrivo su PC Game Pass e Ultimate con EA Play! La Legendary Edition include i contenuti base per giocatore singolo e più di 40 DLC degli acclamati giochi Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, tra cui armi, armature e pacchetti promozionali – rimasterizzati e ottimizzati per 4K Ultra HD.

Outer Wilds (Cloud, Console e PC) [email protected] – 6 gennaio

Esplora per amore della tua curiosità con un sistema solare fatto a mano pieno di segreti da scoprire e pericoli da evitare mentre esplori lo spazio. Ai giocatori viene data una varietà di strumenti nello zaino spaziale per aiutare, tra cui la propria astronave e il jetpack; una sonda di rilevamento per esplorare e scattare foto; e un segnalatore per rintracciare segnali audio e visualizzare i punti di riferimento da lontano.

Spelunky 2 (Console e PC) [email protected] – 13 gennaio

Questo impegnativo platform roguelike ti offre un’immensa libertà di creare il tuo percorso attraverso grotte e rovine generate in modo casuale. Esercita la tua creatività e, attraverso le tue azioni, racconta una storia unica ogni volta che giochi. Scopri i segreti da solo o con gli amici!

The Anacrusis (Anteprima di gioco)(Console e PC) [email protected] – 13 gennaio

Disponibile al day one con Xbox Game Pass: The Anacrusis è uno sparatutto in prima persona cooperativo per quattro giocatori, ambientato a bordo di un’enorme nave stellare bloccata ai confini dello spazio esplorato. Fai squadra con i tuoi amici in una lotta infinitamente rigiocabile contro le orde aliene per sbloccare vantaggi, armi e nuovi modi di giocare che puoi condividere con la tua squadra!

Arrivano poi gli aggiornamenti con il Minecraft New Year’s Celebration, fino al 17 gennaio e i perks per Apex Legends (RIG Helmet Weapon Charm) – 5 gennaio e Phantasy Star Online 2 New Genesis: bonus mensile di gennaio – 5 gennaio.

Infine, lasceranno il pass il 15 gennaio i seguenti titoli:

Desperados III (Cloud, Console e PC)

Ghost of a Tale (PC)

Kingdom Hearts III (Console)

Mount & Blade: Warband (Cloud, Console e PC)

Pandemic (Console e PC)

Yiik: A Postmodern RPG (PC)

