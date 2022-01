Resident Evil Village: il gioco è Game of the Year negli Steam Awards 2021

Siamo arrivati in quel momento dell’anno in cui anche Steam celebra la sua personale lista di videogiochi dell’anno usciti sulla propria piattaforma, e pertanto ci possiamo aspettare una solida lista di meraviglie. Oggi, Valve ha annunciato i vincitori degli Steam Awards annuali per il 2021, un evento premio votato dalla community in cui i giocatori possono votare i loro giochi preferiti in diverse categorie. La votazione è avvenuta insieme all’annuale periodo dei Saldi Invernali di Steam, e per quest’anno i fan si sono assicurati che Resident Evil Village di Capcom vincesse il Gioco dell’Gnno, mentre titoli di spicco come Deathloop di Arkane Lyon e Forza Horizon 5 di Playground Games hanno preso le posizioni vincenti nel loro rispettive categorie. Il gioco è stato precedentemente eletto come GOTY anche ai Golden Joystick Awards 2021, e questo suo successo non dovrebbe sorprendere nessuno. I criteri per essere selezionati per i Steam Awards ogni anno sono diversi dai soliti premi per i giochi. Il processo di selezione per la nomina inizia dai saldi autunnali di Steam e i giocatori possono scegliere il gioco che preferiscono votandolo. Anche se i giochi più recenti vengono favoriti un po’ più in alto, quelli più vecchi sono idonei per le nomination in determinate categorie e alcuni dei vincitori riflettono lo stesso. La categoria Labor of Love, ad esempio, che mostra il supporto per i giochi su cui si sta ancora lavorando dopo il rilascio è andata a Terraria. A parte questo, la maggior parte dei vincitori di quest’anno sono stati per lo più giochi usciti nel 2021. Di seguito, vi mostriamo la lista completa dei giochi che sono stati scelta dalla community per essere eletti Gioco dell’Anno nelle loro rispettive categorie:

Gioco dell’Anno: Resident Evil Village

Gioco dell’Anno in VR: Cooking Simulator VR

Labor of Love: Terraria

Better with Friends: It Takes Two

Outstanding Visual Style: Forza Horizon 5

Most Innovative Gameplay: Deathloop

Best Game You Suck at: Nioh 2 – The Complete Edition

Best Soundtrack: Marvel’s Guardians of the Galaxy

Outstanding Story-Rich Game: Cyberpunk 2077

Sit Back and Relax: Farming Simulator 22